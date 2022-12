Morto Franco Frattini | l’ex ministro aveva 65 anni

(Di domenica 25 dicembre 2022), exdegli Esteri, della Pubblica amministrazione ed ex Commissario europeo alla Giustizia.questa sera, nella vigilia di Natale, al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trovava ricoverato a causa di un tumore.era presidente del Consiglio di Stato. Enorme il cordoglio da parte della politica. Uno dei primi ad annunciare la morte del presidente del Consiglio di Stato Giancarlo Innocenzi Botti, ex presidente di Invitalia e sottosegretario di Stato alle Comunicazioni nel governo Berlusconi II. Questo il suo messaggio: “non e’ piu’ con noi. Il Paese perde un grand’uomo, un grand commis di stato, un uomo che ha servito le istituzioni con ...

