"La morte non è niente". Il ricordo della moglie di Mihajlovic per Natale

Corriere della Sera

Il 26 dicembre è ormai arrivato e per chipuò passare la festività insieme un bel modo per festeggiare è scrivere un messaggio di auguri ...gli Apostoli nella diffusione dei Vangeli dopo ladi ..."La sofferenza, la, ma anche la stanchezza, la paura, l'incertezza del futuro e tutto ciò che ...è un bambino appena nato il massimo della fragilità da custodireè questo Dio l'antitesi ... Arianna Mihajlovic e il ricordo di Sinisa: «La morte non è niente. Il tuo sorriso è la mia pace» Arianna Mihajlovic ha ricordato per Natale il marito da poco scomparso con una storia sulla sua pagina Instagram nella quale ha usato le parole di un prete anglicano ...Un Natale triste in casa Mihajlovic. Sono passati solo nove giorni dalla scomparsa di Sinisa, che da anni lottava contro la leucemia, e il dolore per laq sua perdita è ancora ...