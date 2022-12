La boxe nel 2023 | i 10 incontri da vedere

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 25 dicembre 2022) Nella maggior parte degli sport, i bilanci di fine anno ricordano “un anno come nessun altro”. L’anno del pugilato, invece, ha offerto le stesse frustrazioni di quello precedente e in molti ambiti non siamo ancora vicini alle risposte che definiranno le domande più importanti dell’epoca. Glidel 2022 Tyson Fury e Anthony Joshua sono crollati. Di nuovo. Terence Crawford non ha affrontato Errol Spence Jr. Abbiamo iniziato l’anno con Josh Taylor, che poteva ragionevolmente essere considerato il miglior pugile britannico – poi è arrivata la caduta, quando è stato assolutamente non convincente contro Jack Catterall. Il risultato di tutto ciò è che molte di queste controversie rimangono irrisolte in vista del, quando Fury e Oleksandr Usyk cercheranno di unificare la divisione dei pesi massimi per la prima volta nell’era delle quattro ...