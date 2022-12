Cunha in prestito al Wolverhampton. Anche Felix verso la Premier

Agenzia ANSA

È ufficiale il trasferimento inal Wolverhampton, ultimo in classifica in Premier League, dell'attaccante brasiliano dell'Atletico Madrid Matheus. Il 23enne brasiliano era arrivato in Spagna nel 2021 dall'Hertha ...E' ufficiale il trasferimento inal Wolverhampton, ultimo in classifica in Premier League, dell'attaccante brasiliano dell'Atletico Madrid Matheus. Il 23enne brasiliano era arrivato in Spagna nel 2021 dall'Hertha ... Calcio: Atletico cede Cunha in prestito, lo seguirà Joao Felix - Calcio Ufficiale l'uscita dall'Atletico Madrid del brasiliano. Il portoghese lo seguirà a breve, base della trattativa: prestito oneroso, senza riscatto ...Wolverhampton, è ufficiale l'arrivo di Matheus Cunha dall'Atletico Madrid: il brasiliano sbarca in Premier League in prestito con obbligo di riscatto ...