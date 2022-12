Zelensky preoccupato | “Mosca aumenterà gli attacchi sull’Ucraina a Natale”

(Di sabato 24 dicembre 2022) Kiev – La Russia potrebbe intensificare glicontro l’Ucraina sotto. Intanto,“sta incrementando il trasferimento per via ferroviaria di personale, equipaggiamento militare e munizioni verso le aree di combattimento”, sottolinea lo stato maggiore ucraino, citato da Ukrainska Pravda. I russi, si legge ancora, continuano a concentrare i loro sforzi per condurre offensive sui fronti di Lyman, Bakhmut e Avdiivka. Il presidente ucraino Volodymyrha avvertito la popolazione del rischio che i russi intensifichino i loronel periodo natalizio. “Ricordate chi combatte contro di noi. Con l’avvicinarsi della stagione festiva, i terroristi russi possono essere nuovamente attivi. Disprezzano i valori cristiani e i valori in generale. Per questo, per favore, fate attenzione ...

Il Faro online

Biden rimane preoccupato di non spingersi troppo oltre, troppo in fretta, per paura di un'escalation. ATACMS, ambito dai consiglieri militari di Zelensky. Il pericolo per Biden, rimarca il New York Times, è che Putin non pare intimidito: 'È un sistema vecchio, non funziona quanto i missili S-300'. Zelensky: 'Ci servono 2 miliardi di metri cubi di gas per i prossimi sei mesi'. Arrivati al 303° giorno di battaglia in Ucraina anche gli Usa decidono di fare il loro passo nel conflitto. Dopo mesi di richieste d'aiuto e di intervento a Washington, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky...