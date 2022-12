Ultime Notizie Roma del 24-12-2022 ore 13 | 10

Il Sole 24 ORE

Si è parlato di un possibile trasferimento al Manchester United, al Chelsea o all'Arsenal, ledi mercato confermano la possibilità di un'offerta da parte del Tottenham per il giocatore.Si aggrava il bilancio dei bombardamenti russi sulla città, come riferiscono le autorità di Kiev. 'La carenza di munizioni rimane molto probabilmente il fattore chiave limitante dell'offensiva russa', ... Ucraina ultime notizie. Zelensky, raid su Kherson è terrorismo russo per intimidirci Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Giaele riceve un secondo aereo di sostegno e di affetto per lei e per suo marito Brad Un secondo aereo per Giaele De Donà vola sulla Casa, questa volta per celebrare l’amore tra la VIP e suo marito Br ...