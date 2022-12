Ritiro Nadal | colpo di scena | l’annuncio spiazza i tifosi

Tag24

...MA E' DA RECORD PER IGA Swiatek viene ripresa mentre si allena sull'erba in parallelo a, il ... Alla luce del complesso ricambio generazionale dopo ildi Goerges e le difficoltà di Kerber ...... ma uno strappo agli addominali lo ha costretto alalla vigilia della super sfida contro ...si sta godendo la paternità 'Sta molto bene, dorme parecchio. Se la sua mano preferita è la ... Tennis, Nadal sul ritiro: "Non so quando avverrà" • TAG24 Il 2023 tennistico è ormai alle porte. La nuova stagione inizierà il 29 dicembre con la United Cup, nuova manifestazione a squadre che vedrà impegnati alcuni dei migliori giocatori del circuito. Dall’ ...Lo spirito competitivo di Rafa Nadal è ancora vivo e arde. Il tennista ha confessato ad "As" che vuole riprendersi la scena.