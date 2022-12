Natale | del tenero tra contrasti La riflessione di D’Ambrosio

Leggi su formiche

(Di sabato 24 dicembre 2022) È stato l’evangelista Luca a tramandarci alcuni immagini tenere nei racconti dell’infanzia di Gesù. Come quella della notte della nascita: “Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio” (Lc 2, 7). Penso a quelle fasce, forse cotone o lino, alle mani della madre ben più preziose del tessuto, alla sua tenerezza: quella di tutte le madri di ogni tempo e di ogni luogo, di tutti coloro che amano, a volte nonostante tutto e soprattutto. Come nelle difficoltà di una mangiatoia e di tutti i luoghi estremi e poveri di questo mondo, poco adatti ad accogliere chi deve partorire. Eppure questa tenerezza evangelica non indulge mai al sentimentalismo stucchevole perché è incarnata, come del resto il Cristo, il Figlio di Dio fattosi carne per noi. È una tenerezza che emerge, ancora più forte, da alcuni ...