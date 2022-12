Milano | scontro frontale auto-camper | un morto

(Di sabato 24 dicembre 2022) (Adnkronos) – Un 28enne che viaggiava a bordo della suanellocon unlungo la strada provinciale che collega Morimondo ad Abbiategrasso, in provincia di. Nell’incidente, avvenuto intorno alle 14.40, è rimasto ferito un 73enne che viaggiava sulin compagnia di una 51enne, rimasta contusa. Sulla dinamica dell’impattoindagano i carabinieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

