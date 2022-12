Michael Jackson e le pantere nere

Leggi su optimagazine

(Di sabato 24 dicembre 2022) Sono cresciuto negli anni Ottanta. Certo, sono cresciuto anche negli anni Settanta, come nei decenni successivi, diciamo i Novanta. Poi magari la crescita si è fermata, sono stato inquadrato ufficialmente tra gli adulti e la faccenda dell’essere cresciuti si è fermata, ma negli anni Ottanta sono passato dall’essere un bambino all’essere un ragazzo, quindi dire che sono cresciuto negli anni Ottanta risponde tecnicamente al vero. Mi sono quindi affacciato al mondo in un’era che è stata poi bollata come la più superficiale, grazie anche a chi ai tempi ha parlato di edonismo reaganiano, Roberto D’Agostino, in un’epoca nella quale non solo non esisteva internet, se ne cominciava giusto a parlare in certi laboratori americani e nei romanzi degli scrittori cyberpunk, William Gibson su tutti, e in cui per apprendere qualcosa, di qualsiasi cosa si trattasse, si doveva ricorrere alla biblioteca, ...