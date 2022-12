Pianeta Milan

... " A partel'atteggiamento di Rebic non cambia mai", e ancora: " Oltre, ... Anchese ne è accorto ma Pioli no.", " Ma Mirante è così tanto peggio E soprattutto Rebic ...Attiva ora Milan - Arsenal, probabili formazioni MILAN (4 - 2 - 3 - 1) :; Kalulu, Gabbia,... 203) con collegamento a partire dalle ore 14.55 , con telecronaca di Massimo. Per gli ... Marianella: “Tatarusanu portiere d’esperienza, dietro Maignan va bene” L'ex giocatore del Milan, Filippo Galli analizza alla Gazzetta dello Sport, la ripresa del campionato di Serie A.Intervenuto a Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato così di Ciprian Tatarusanu: "Non credo al portiere di Coppa, ma nel portiere che sia il titolare ed una buona alternativa, che ...