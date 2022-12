Il parto “naturale” e l’incomprensione della natura umana

(Di sabato 24 dicembre 2022) Si diffondono nel nostro paese le case di maternità in cui le donneriscono in modo «». Nella foto pubblicata in un post di una di queste case, una donna L'articolo proviene da il manifesto.

La Gazzetta del Mezzogiorno

... specialmente se la gravidanza non presenta complicazioni: è la cosa piùdel mondo, che dona tanta gioia e serenità. È un vero miracolo. Nella scelta delin casa sappiamo di non essere ...... alle 17:30 il giro di partenza Attualità 23 Dic 2022 'Ladri d'appartamento' in azione fra Conversano e Gioia del Colle: girano i volantini dei sospettati Cronaca 23 Dic 2022 Barletta,... Parto naturale da record a Barletta, benvenuto Gabriele: 5330 gr di amore La scelta di Anna ed Enes di vivere a contatto con la natura, riqualificando un territorio. Poi la gravidanza e il parto (a sorpresa) ...Molti medici ritengono che la via chirurgica vada scoraggiata e molte madri si sentono in colpa quando la nascita non avviene alla vecchia maniera. Ma i dati scientifici su vantaggi e svantaggi sono s ...