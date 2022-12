George Cohen | vincitore della Coppa del Mondo di Inghilterra 1966 | muore all’età di 83 anni

Leggi su justcalcio

(Di sabato 24 dicembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:, partesquadra inglese vincitricedeldel, è mortodi 83, ha confermato la sua ex squadra, il Fulham. Il terzino destro ha iniziato nella vittoria per 4-2 dell’sulla Germania Ovest a Wembley nella finaledeldel, fungendo da vice-capitano dello skipper Bobby Moore. “Tutti al Fulham Football Club sono profondamente rattristati nell’apprenderescomparsa di uno dei nostri più grandi giocatori di sempre – e signori –MBE”, ha detto il ...