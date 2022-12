La Gazzetta dello Sport

Poco più di un anno fa Novakavrebbe iniziato l'avventura più difficile della carriera: volare in Australia senza vaccino ma con l'esenzione medica per essere guarito dal covid. Errore grave di valutazione che gli era ...ROMA - Venus Williams, a 42 anni, al contrario della sorella Serena, non nesapere di ... Anche il nove volte campione Novaksarà a Melbourne, a un anno di distanza dall'espulsione dall'... Djokovic vuol riprendersi l'Australia: "Spero in una buona accoglienza" window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-e051ee91-562d-d3fd-fbaf-f5261b2848 ...C’è stata tanta delusione da parte dei tifosi presenti al World Tennis League a Dubai quando Novak Djokovic ha dato ufficialmente forfait saltando quindi di conseguenza il match contro Nick Kyrgios. I ...