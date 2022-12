Volodymyr Zelensky è davvero l’uomo dell’anno?

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il presidente dell’Ucraina,, guida il Paese contro l’invasione russa da oltre dieci mesi, tanto che la rivista TIME l’ha messo in copertina eleggendolo “Persona“. Ma non tutti sono d’accordo sulle sue capacità e sui risultati raggiunti. TPI ha chiesto alla ricercatrice dell’Istituto Affari Internazionali, Nona Mikhelidze, e allo scrittore di origine russa, Nicolai Lilin, cosa ne pensano. Perché sì, Nona Mikhelidze: “Rappresenta il suo popolo e si batte per la libertà” «Il dibattito italiano è molto incentrato su, come se l’ufficio del presidente fosse distaccato dalla resistenza civica. Ma non è così». A dirlo a TPI è Nona Mikhelidze, ricercatrice IAI (Istituto Affari Internazionali) che si occupa di Europa orientale. «Uno dei motivi per cui l’Ucraina non ha perso la guerra finora ...

