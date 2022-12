Ussassai | mancano i medici e il sindaco avverte | “Non mangiate troppo”

Leggi su tvzap

(Di venerdì 23 dicembre 2022) A Natale non si può mangiare né bereper evitare di stare male: ordini deldi. Francesco Usai ha postato il testo dell’ordinanza su Facebook. Non è un documento ufficiale perché manca il numero di protocollo. Tuttavia è un gesto significativo: l’obiettivo è quello di avvertire i cittadini della chiusura della guardia medica nel periodo festivo. Così lui invita tutti a non mettere in pratica comportamenti rischiosi per la salute, a cominciare dal cibo. Natale, l’ordinanza deldi: non bisogna stare male La vicenda ha avuto luogo in Sardegna più precisamente a, un borgo di 500 abitanti al confine tra l’Ogliastra e la Barbagia di Seulo. Qui la guardia medica di riferimento non sarà operativa nei giorni chiave delle festività: 23, ...