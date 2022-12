Torino-Cremonese oggi in tv | orario e diretta streaming amichevole 2022

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il programma, con l’e latestuale di. I granata, rientrati da poco dal ritiro in Spagna, affrontano la formazione di Alvini in un test che profuma di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 14.30 di questo pomeriggio, venerdì 23 dicembre. Al momento non è prevista una copertura televisiva. SEGUI LASportFace.

Dove vedere: streaming e diretta tv La partita, in programma alle 14.30 allo Stadio Grande, non sarà trasmessa in tv o streaming video da nessuna emittente.- ...Elenco delle partite previste per oggi venerdì 23 dicembre 2022: spicca Betis Atalanta, prove di A in, Udinese - Lecce ed Empoli - Sassuolo Saranno le amichevoli ad animare questa antivigilia di Natale 2022 . Si parte presto, già dalle ore 09 per la partita tra Sampdoria e Kaisar ...La squadra di Juric affronta quella di Alvini al Grande Torino nel penultimo test prima del ritorno in campionato ...Alessandro Costa e i suoi ospiti tornano in diretta per una nuova puntata di Orgoglio Granata: l'appuntamento è alle ore 20.30 ...