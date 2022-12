“Ti aspettiamo amore nostro” Cicogna in arrivo per l’attrice | mamma per la prima volta

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Laarriva in casa Willis, la figlia di Bruce sarà presto; l’annuncio arriva con una foto pubblicata sul profilo Instagram diDemi Moore: “Salutando il piccolo mordicchio!! Felicissima per te, mia dolce Rumer. È un onore assistere al tuo viaggio nella maternità, e non vedo l’ora di accogliere questo bambino al mondo!”, scrive. Un messaggio ripreso anche da Rumer: “Sono così grata per la mia incredibile stirpe di donne nella mia famiglia. Vi voglio tanto bene. Questo bambino è così fortunato ad avere voi ragazze”. Una ventata di gioia in casa di Willis dopo le terribili notizie su Bruce, 67 anni, riportate da RadarOnline.com. Scriveva il giornale come: “Bruce non parla più e non capisce più molto quello che dicono gli altri. Sembra che stia scivolando sempre più lontano. I familiari sanno ...