Se la Patria è una madre Meloni | il commovente saluto ai soldati in Iraq

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La presidente del Consiglio Giorgia, nel suo viaggio inper portare i saluti al contingente italiano, ha avuto un colloquio con il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani. La premier a Baghdad ha incontrato poi l'ambasciatore Maurizio Greganti e, per un, il personale dell'ambasciata: "È ovviamente una visita simbolica, con la quale, in un periodo particolare, che è il periodo delle feste, il periodo del Natale, il periodo in cui le persone sono abituate a tornare a casa, sono abituate a stare in famiglia, io penso che sia importante, se è vero che la 'è una', che quellaci sia in un momento come questo e quindi ci tenevo a portare il ringraziamento della nazione, che io e voi rappresentiamo".ha poi fatto visita ai ...

Giorgia Meloni in Iraq con la mimetica. Ai soldati: la patria sa quanto vi deve È l'Iraq la meta scelta da Giorgia Meloni per la sua prima visita a un contingente militare italiano all'estero da presidente del Consiglio. Emozionata per aver ...Roma, 23 dic. (askanews) - "Sono venuta qui, non a fare dei comizi, sono venuta qui banalmente a dirvi che l'Italia è fiera del lavoro che fate, che nei giorni nei quali, normalmente, chi lavora fuori ...