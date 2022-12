Rokia | «Sono stata bullizzata da piccola | il mio romanzo è una risalita»

(Di venerdì 23 dicembre 2022) “The truth untold (La verità nascosta) è il terzo libro più venduto in Italia e il secondo libro in narrativa italiana“: lo scrive, autrice italiana di origine marocchina sul suo account Instagram. La mia prima reazione èquesta: “È un fotomontaggio? È un edit che hanno creato le mie lettrici? Siamo sicuri che non si è rotta la classifica?” Insomma, what the hell??”. The truth untold diè pubblicato da Salaniha solo 23 anni ed è riuscita a scalare le classifiche iniziando a pubblicare racconti a 15 anni su Wattpad, il socialnetwork di lettura sociale. Il suo primo “vero” libro, The truth untold, appunto, è stato pubblicato da Salani. Si tratta di uno young adult, una sorta di Romeo e Giulietta tra realtà e metaverso e racconta la storia di Isabella, Issa per gli amici, e di Kinan, ...

Libri da leggere. Rokia: «The Truth untold è la rivincita sulla mia storia personale» Una trama avvincente che ha conquistato subito migliaia di lettrici. Rokia: «Mi sembra tutto surreale» «Sono profondamente onorata e grata, mi sento come se fossi all'interno di un sogno. Mi sembra ...