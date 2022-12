Nido di Saronno | bambini trasferiti per un anno in altro asilo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Idell’Candia diper unall’San Giovanni Bosco. Durante l’scolastico 2023-2024 verrinfatti eseguiti i lavori per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’Candia di via Toti, oggetto del finanziamento Pnrr ottenuto a gennaio di quasi un milione e 200mila euro e che vede ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

SaronnoNews.it

Mariassunta Miglino , Coordinatrice di Forza Italia, esprime la sua preoccupazione per situazione dell'Istituzione Comunale "Mons. Piero Zerbi", dipartimento gestore degli asilie scuole dell'infanzia comunali, dopo le dimissioni della sua ..."Nei mesi di settembre e ottobre il Comune diha provveduto a verificare il funzionamento degli impianti di riscaldamento di competenza , ... degli asilie delle scuole materne comunali, ... Asilo nido Candia di Saronno, per un anno i bambini saranno ... SARONNO – “Durante l’anno scolastico 2023-2024 verranno eseguiti i lavori per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’asilo nido “Candia” di via Toti, oggetto del ...SARONNO – I problemi sono tanti e diversi. Riguardano i lavoratori, il servizio ma anche gli equilibri e alcune scelte gestionali prese recentemente dell’Amministrazione. Eppure ...