Napoli | se la nottata da sola non passa

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Nel messaggio inviato ai fedeli per celebrare l’avvento del Natale, il cardinale diDomenico Battaglia – don Mimmo come ama farsi chiamare e si firma – invita a non attendere la fatidica fine della(che adda passà e noni mai) ma a “restare vigili per scorgere i tanti segnali di luce che pure non mancano e da cui occorre ripartire per affrettare insieme l’aurora”. La lettera per la nascita di Gesù segue di pochi giorni quella scritta e diffusa in occasione della festa dell’Immacolata e si sa che la Madonna dalle parti del Vesuvio è trattata con particolare affetto. Qui don Mimmo si rivolge alla città generalmente intesa come portatrice di gioia: non della gioia superficiale, specifica, ma di quella che deriva dalla certezza che oltre le nuvole c’è sempre il sole. Il doppio invito, quindi, è a non cedere alla ...