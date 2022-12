Monza-Arconatese oggi in tv | orario e diretta streaming amichevole 2022

SportLegnano.it

...30 Audace Cerignola - Monterosi Tuscia Juve Stabia - Gelbison Latina - Foggia Taranto - Monopoli Virtus Francavilla - Turris AMICHEVOLI 09:00 Sampdoria - Kaisar 11:0014:30 Torino -...La partita- GSdi Venerdì 23 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l'amichevole dei biancorossi- Venerdì 23 dicembre , alle ore ... Amichevole col MONZA per l'ARCONATESE - SportLegnano.it La partita Monza - GS Arconatese di Venerdì 23 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l'amichevole dei biancorossi ...I biancorossi hanno mostrato personalità e un buono stato di forma per tutto il match. Il doppio vantaggio è arrivato con una rete per tempo. Solo nel recupero finale il gol avversario con Lukeba.