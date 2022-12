(Di venerdì 23 dicembre 2022) AGI - E' cominciata in aula alla Camera la prima chiama per ildisul ddl di bilancio. Il via libero definito è atteso alle prime luci dell'alba. L'ultimo scontro L'ultimo scontro tra maggioranza e opposizioni sull'avvio del taglio del reddito di cittadinanza operato dallaeconomica si consuma sulla parola congrua. La legge di bilancio avvia il percorso di rimodulazione del reddito per coloro che tra i 18 ed i 59 anni vengono ritenuti occupabili, con la riduzione del sussidio a 7 mesi nel 2024 e la riformulazione della misura nel 2024 restringendone la platea. E poi introduce una serie di altri paletti. Un emendamento approvato in Commissione Bilancio, a prima firma di Maurizio Lupi di Noi Moderati, dispone che se si rifiuta anche la prima offerta di lavoro, si perde il diritto. Nel testo della modifica viene ...

AGI - Agenzia Italia

Unaprofondamente ingiusta" che attraverso "una decina di condoni: si chiama far cassa sui più poveri". Così Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera, nel suo intervento in Aula ...- E'il dibattito e ci sarà una seduta fiume stanotte che dovrebbe portare al voto di fiducia della Camera all'alba di domani. Poi la pausa per le festività e quindi il passaggio in Senato, ... Manovra: iniziato il voto di fiducia Via libera atteso alle prime luci dell'alba. L'ultimo scontro è sulla 'congruità' dell'offerta di lavoro legata al Reddito di cittadinanza. Nella manovra non solo energia, anche night-club e cammini r ...Fuori la sospensione del payback sui dispositivi medici, il governo si impegna a intervenire. Alla Calabria 440 milioni per il rischio idrogeologico (ANSA) ...