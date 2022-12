LIVE – Montevarchi-Gubbio 0-1 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 dicembre 2022)scenderanno in campo alle 14:30 di venerdì 23 dicembre. A due punti dalla salvezza la squadra di casa spera in una grande prestazione. Di fronte però c’è la seconda forza del campionato. Braglia carica ma chiede cautela: “Serve l’atteggiamento giusto”. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme con unatestuale e le parole dei protagonisti a partire dal primo minuto di gioco. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-1 (41? Redolfi) FINE PRIMO TEMPO 0-1 45? – Cinque minuti di recupero. 41? – GOL. Incredibile vantaggio ospite con Redolfi! Calcio di punizione dalla trequarti, con l’uscita a vuoto di Mazzini che favorisce il colpo di testa del difensore. 40? – Occasionissima ...