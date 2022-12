La straordinaria scoperta nel mare di Barents | ecco il maxi giacimento

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Var Energi, società quotata di cui Eni è il principale azionista, ha annunciato una nuovadi gas neldi, in Norvegia. Laè valutata preliminarmente a 9-21 miliardi di metri cubi di gas recuperabile (57-132 milioni di barili di olio equivalente) e ha il potenziale per contribuire alla futura fornitura di gas daldi. I l pozzo 7122/9-1 T2 (Lupa) è il primo pozzo esplorativo perforato nella licenza PL229E. Si trova 85 km a nord-ovest di Hammerfest e circa 27 km a nord-est delGoliat, gestito da Var Energi. È stato perforato a una profondità d'acqua di 403 m con la piattaforma di perforazione Transocean Enablers. Il pozzo ha incontrato una colonna di gas di 55 metri nelle arenarie della formazione Havert di età ...

Il Primato Nazionale

La nuovadi Eni può segnare dunque una svolta nel 'grande gioco' del gas E' forse presto per dirlo, di sicuro però si aprono adesso scenari molto interessanti. L'azienda italiana si muove ...... si proietta il documentario di Vito Amodio, Tito (2020), sullae affascinante vita d'... un vagare trasognato, in situazioni domestiche tra gatti e rondini o alladi percorsi e ... Finché c'è Eni, c'è speranza: nuova (straordinaria) scoperta di gas ... Var Energi, società quotata di cui Eni è il principale azionista, ha annunciato una nuova scoperta di gas nel Mare di Barents, in ...PICO, uno dei marchi di Virtual Reality più innovativi al mondo, ha annunciato un esclusivo bundle natalizio con PICO 4.