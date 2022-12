Kiev | attacco russo su Kharkiv | udita esplosione

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Unè in corso su, dove è statauna fortealla periferia della città: lo denuncia, citatio dal Kyiv Independent, il governatore della regione, Oleg Syniehubov. . ...

Agenzia ANSA

