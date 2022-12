Adnkronos

Attimi di terrore a Milano , in via Ripamonti 186. Unha colpito il tetto di un edificio di tre piani costringendo all'evacuazione di tutto il ...Il rogo è scoppiato nel pomeriggio di, ...pomeriggio, al carcere Don Bosco di Pisa, un numeroso gruppo di detenuti, al rientro dall'ora d'... mettendo in scena una movimentata protesta che ha comportato anche l'di mobili e ... Incendio oggi a Milano, in fiamme tetto palazzo in via Ripamonti Un incendio è divampato attorno alle 16.30 sul tetto di una palazzina di tre piani in via Ripamonti, a Milano, per circa 80 mq. Sul posto sono intervenuti 11 mezzi dei vigili dl fuoco, il ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...