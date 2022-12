Idea Premier | sostituzioni a tempo per colpi alla testa

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Durante il Mondiale in Qatar abbiamo assistito per la prima volta alleper sospetta commozione cerebrale. Cambi che – per regolamento – non andavano a intaccare il numero totale dia disposizione dei Ct: cinque durante i 90 minuti di gioco e 6 in caso di proseguimento della partita ai tempi supplementari. Il L'articolo proviene da Calcio e Finanza.