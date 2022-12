Giovane messinese ucciso in Germania | il delitto collegato alla morte della sua compagna

Agenzia ANSA

Ilferito verso mezzogiorno era stato portato in ospedale dov'è morto nel pomeriggio. Dopo rapide indagini la polizia tedesca ha fermato un uomo di 52 anni, che conosceva la vittima, con ...Un ragazzo di Messina, Christian Zoda di 23 anni, è stato uccisoa colpi di pistola davanti alla pizzeria del padre ad Albstadt , cittadina tedesca a Sud di Stoccarda. Ilferito verso mercoledì mezzogiorno era stato portato in ospedale dov'è deceduto nel pomeriggio. La polizia tedesca ha fermato un uomo di 52 anni , che conosceva la vittima, con addosso la ... Ucciso giovane messinese in Germania, un fermato - Sicilia Un giovane siciliano di 23 anni è stato ucciso nella cittadina tedesca di Albstadt, a sud di Stoccarda, in Germania. Lo riporta la Frankfurter Allgemeine Zeitung, spiegando che l’episodio è avvenuto m ...Christian Zoda, di 23 anni, originario di Messina, è morto dopo essere stato ferito a colpi di pistola davanti alla pizzeria del padre ad Albstadt, cittadina tedesca a Sud di Stoccarda. Il giovane fer ...