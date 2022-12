Gianluca Vialli continua a lottare | Natale in ospedale insieme alla moglie e alla sorella

Corriere della Sera

Il 'Leone indomito' che è dentrofa sperare i suoi amici e i suoi familiari. Domani a Londra è attesa la sorella Mila: sarà lei a trascorrere il Natale con l'ex campione, a 'rappresentare' gli altri membri della ...'Fisicamente provato'. Sono allarmanti le notizie che arrivano da Londra, doveè ricoverato e sta combattendo di nuovo contro il tumore al pancreas che gli era stato diagnosticato nel 2017. Poche settimane fa l'ex attaccante di Sampdoria, Juventus, Chelsea e ... Come sta Gianluca Vialli, oggi: il suo fisico è provato, la sorella Mila lo raggiungerà a Londra per Natale We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Mondo del calcio in ansia per le condizioni di due grandi ex campioni di calcio. Il francese si è ritirato. L'allenatore ad un passo dal ritorno a Cagliari ...