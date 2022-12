Francia | per un sondaggio de ‘L’Equipe’ il 54% dei tifosi vuole la permanenza di Deschamps

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Archiviati i Mondiali di Qatar 2022, è tempo di bilanci per le varie Nazionali. La maggior parte ha già deciso di voltare pagina e di affidarsi ad una nuova guida tecnica, ma lapotrebbe far restare in sella l’attuale commissario tecnico Didier. Anche la maggioranza deitransalpini vorrebbe ladell’ex Juventus, almeno secondo unde: è arrivato il 54% delle preferenze su 56.456 votanti. Il 31% vorrebbe invece che sulla panchina dei ‘galletti’ sedesse Zinedine Zidane, mentre il 12% vorrebbe checomunque se ne andasse. L’attuale tecnico è in scadenza di contratto e vorrebbe prolungare per almeno quattro anni, fino al Mondiale 2026 organizzato congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico. ...

...la bufera su Argentina -, finale dei Mondiali in Qatar, soprattutto in terra transalpina. Al centro della polemica l'arbitro polacco Szymon Marciniak , bocciato con un 2 da L'Equipeil ......stata aperta un'inchiestaomicidio, omicidio volontario e violenza aggravata'. Secondo quanto scrive Le Parisien, si tratta di un 'pensionato della Sncf', la compagnia ferroviaria della, ... Mondiali, la Francia non si arrende. Boom della petizione per rigiocare la finale: 'L'arbitro era venduto' Il noto ristoratore Salt Bae, che fa pagare la sua carne a peso d'oro, letteralmente, è finito tra le polemiche per la sua irruzione sul campo dello stadio di Doha, in Qatar, subito ...Avvelenamento da ago, anche il Italia il fenomeno del Needle spiking, il fatto accaduto a Roma dopo i tanti casi europei.