Fidanzati uccisi in Inghilterra | la mamma di Francesca | ' Siamo disperati | vogliamo tornare a casa con il suo corpo'

Corriere della Sera

Leggi anche > Dueitalianiin Inghilterra, Nino e Francesca trovati morti in casa: fermato l'ex coinquilino. La polizia cerca testimoni 'Siamo disperati' 'Siamo disperati , non ...La mamma della ventenne della provincia di Messina uccisa insieme al fidanzato: 'Voglio il corpo di mia figlia a casa'. Fermato l'ex coinquilino di ... Due fidanzati italiani uccisi in Germania: lei 20 anni, lui 23. Nuovo giallo dopo quello dello Yorkshire Ad uccidere Nino Calabrò e Francesca Di Dio, i fidanzati siciliani trovati morti in Inghilterra nella loro casa di Thornaby, sulla riva ovest del fiume Tess, nella contea ...MESSINA - È un palermitano il sospettato per il duplice omicidio avvenuto pochi giorni fa in Inghilterra, ai danni di due giovani messinesi: Nino Calabrò, ...