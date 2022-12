Enrico Bartolini alla scuola Capitanio | le domande dei bimbi allo chef più stellato d’Italia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Bergamo. Gli alunni delle classi quarte dellaprimariadi Bergamo sono stati coinvolti in un particolare laboratorio lo scorso 13 dicembre, guidati nei misteri dell’arte culinaria da un papà d’eccezione:, lopiù. Insieme a lui estorico cuoco dellaRosario Cortinovis, hanno impastato, decorato e sfornato fragranti biscotti di Natale. Si è trattato di un’esperienza senz’altro divertente ma anche molto seria, poiché ha richiesto ai ragazzi di essere precisi e accurati. Proprio come nelle cucine dei ristoranti stellati. Al termine della giornata, i bambini hanno tolto il grembiule e da cuochi si sono trasformati in giornalisti intervistando...

La ristorazione in Città Alta, anzi di San Vigilio, subisce un rimescolamento, il tutto sempre sotto il segno dell'alta cucina. Lo chef, che nella sua carriera si è guadagnato una dozzina di stelle Michelin, ha annunciato che chiuderà la sua attività al Casual, locale stellato , poco distante dalla funicolare di San ...Da Antonino Canavacciulo a Carlo Cracco, da Massimo Bottura a, tutti i grandi chef compaiono nella classifica e, al 27° posto, c'è anche un nostro concittadino, Jacopo Chieppa, ... Bartolini trasloca il Casual sui colli. L'ex Gourmet passa ad Acquaroli Gli alunni della scuola Capitanio sono stati coinvolti in un laboratorio di cucina, dove hanno preparato e decorato dei biscotti da vendere alla festa di Natale ...Ristorazione. A sei anni dall’apertura, lo chef Enrico Bartolini ha deciso di chiudere il ristorante Casual e spostarsi in San Vigilio, al suo posto Beppe Acquaroli, proprietario del «Baretto». Per il ...