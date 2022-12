Contributi per l’acquisto di parrucche ai pazienti affetti da alopecia da chemio

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Approvato in Consiglio regionale l’emendamento alla Legge di Bilancio presentato dal consigliere Tommaso Pellegrino, che prevede il riconoscimento di un contributo economico da parte della Regione Campania, nella misura massima di 400 euro, perdiaidadaterapia. “Non esiste una normativa nazionale disciplinantedella parrucca in caso dida trattamenti antitumorali. Ho ritenuto indispensabile che la Regione colmasse il vuoto prevedendo disposizioni per un contributo economico rivolto ai cittadini residenti in Campania”. Lo ha detto Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva, che non ha nascosto la sua soddisfazione al termine della seduta del Consiglio. “La perdita dei ...

NT+ Enti Locali & Edilizia

... fino ad arrivare a centrare l'obiettivo previstotutti i redditi fino a 35.000 euro. L'... compresa la tredicesima " versa il 7,19% di. Con il nuovo taglio del cuneo fiscale pagherà ...... viene spostato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni che abbiano stipulato contratti di lavoro sotto forma di di co.co.co sono tenute a versare i... Contributi per il sociale, obiettivi fissi per il triennio 2022/2024 | NT+ Enti Locali & Edilizia Il riconoscimento è stato assegnato alla Caritas Montemarciano e Caritas Marina per il supporto dato all’Amministrazione nella gestione dell’emergenza Ucraina; a Raffaella Recanatesi per avere contrib ...Giovedì 22 dicembre lo spettacolo al Teatro dell'Olmo di Taino. Applausi in sala per gli attori Silvia Priori e Roberto Gerboles e poi un brindisi per festeggiare il riconoscimento di un importante ba ...