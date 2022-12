Caldo Natale al centro sud e montagna | medie +10 C

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Una vigilia die un 25 dicembre segnati dale temperature anomale anche 10 C sopra la media soprattutto al- sud e in. Massime da record, tra i 23 e i 25 gradi, potrebbero ...

Meteo Giornale

Una vigilia die un 25 dicembre segnati dale temperature anomale anche 10 C sopra la media soprattutto al centro - sud e in montagna. Massime da record, tra i 23 e i 25 gradi, potrebbero essere ...... questochiniamoci verso l'immagine universale di quel bambino che s'affaccia per la prima volta al mondo, e dimostriamogli che il mondo sa essere un luogo accogliente,e ospitale. Per ... Meteo weekend di Natale stravolto, picco di caldo anomalo e poi una svolta Una vigilia di Natale e un 25 dicembre segnati dal caldo e temperature anomale anche 10 C sopra la media soprattutto al centro-sud e in ...La bellissima immagine è stata catturata dal satellite Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell’Unione europea dedicato a monitorare il pianeta e il suo ambiente. Se da alcune settima ...