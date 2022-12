Calciomercato Roma | doppia chance a centrocampo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Due nomi per un posto neldel prossimo futuro della. Una scelta, inevitabile e influenzata da diversi fattori, che dovrà essere oggetto di attente analisi nelinvernale che lentamente, ma inesorabilmente, sta calando sul palcoscenico europeo dopo i Mondiali di calcio vinti dall’Argentina in Qatar. Con le trattative tornerà anche, come da consuetudini, il campionato con la Serie A ormai pronta a scaldare nuovamente i motori in quello che potrebbe essere visto come un torneo di “Clausura”. Ritorno in campo in sfide nazionali che contano (e tanto) e le contrattazioni: sarà un gennaio interessante e complesso da vivere per diversi club italiani. Una delle formazioni che certamente scandaglierà il terreno delè ladi Josè Mourinho: dopo l’antipasto ...