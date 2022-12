Automha chiude il 2022 con ordini record

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ancora una volta,conferma la propria leadership nella progettazione, produzione e installazione di sistemi automatici complessi legati al mondo dell’automazione e dell’intralogistica sul mercato nazionale e internazionale. Nei soli mesi di novembre e dicembresono state chiuse commesse per 40.000.00 euro, delle quali una da 17.600.000 euro per un importante player del settore Food a livello internazionale. La realtà di Azzano San Paolo dimostra la continuità del trend positivo di cui è protagonista ininterrottamente, a riprova del percorso di innovazione e modernità intrapreso dall’azienda. I settori che hanno interessato questo ordinativoin soli 2 mesi corrispondono agli ambiti in cui l’azienda ha consolidato la propria presenza negli anni: Food&Beverage, Automotive, Cold Store. Gli impianti automatici chiusi ...