Associazioni InOltre | il nostro appello a Schlein e Bonaccini

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Riceviamo e pubblichiamo la proposta dell’associazione– Alternativa progressista. Chiediamo a Ellye Stefanodi chiarire come vogliono emanciparsi dalle correnti e come riportare il salario minimo dal Parlamento nella società. Il governo torna indietro sulle tutele e sul lavoro Il governo Meloni sta lasciando mano libera al mercato sulla regolazione dei salari a danno come sempre dei più deboli. Sta dimezzando le risorse per le imprese per comprare macchinari e fare formazione. Toglierà il reddito di cittadinanza dal 2024 e boccia ogni impulso sul salario minimo per i settori scoperti e per stimolare a innalzare i contratti collettivi nazionali più bassi. Tali politiche costringono i giovani ad accettare proposte di lavoro umilianti e sottopagate. La conseguenza è che continuerà e si aggraverà lo ...