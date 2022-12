Antitrust | aperta istruttoria sul caro-voli per la Sicilia nei confronti di Ryanair | Wizz Air | EasyJet e Ita

(Di venerdì 23 dicembre 2022) L’ha avviato un’sulneidi alcune compagnie aeree per stabilire se abbiano distorto la concorrenza, aumentando i prezzi dei biglietti aerei sulle tratte di collegamento tra le principali città italiane (Roma, Bologna, Torino e Milano) e ladurante le festività natalizie. Le indagini si rivolgono aAir,e Ita. A diffondere la notizie è Codaconsche, lo scorso 13 dicembre, aveva presentato un esposto, ritenendo che “le eventuali distorsioni di prezzo risulterebbero particolarmente gravi, soprattutto nell’attuale fase di crisi, di difficoltà per i consumatori e di riduzione del potere d’acquisto delle famiglie”. Per ...

