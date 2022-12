Amalfi | presentazione del restauro del galeone in legno ‘Vittoria’

Positanonews

Abbiamo a cuore la tua privacy... dominata dal cavallo alato, che ha portato alla vittoriain occasione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, in particolare a Pisa nel 1975 e nel 1979 e adnel 1981. L'evento ... Amalfi: presentazione restauro del galeone in legno "Vittoria ... È l’unica imbarcazione in legno esistente, dominata dal cavallo alato, che ha portato alla vittoria Amalfi in occasione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, in particolare a Pisa nel 1975 ...Tavola rotonda e premiazione degli equipaggi che hanno portato alla vittoria il Galeone con il Cavallo Alato, unico esemplare in legno esistente.