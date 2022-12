(Di giovedì 22 dicembre 2022) La Lega Serie B, in accordo con le società coinvolte, comunica il cambio didi due gare di domenica 18 dicembre valevoli per la 18a giornata della Serie BKT:si giocherà alle 18,45 mentrealle 20,45. Leggi il Comunicato ufficiale Fonte articolo e foto: www.legab.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Lega B

Nessunasul metrò. Dopo l'aumento del biglietto, dal 9 gennaio (da 2 euro a 2,20) per ... Cosa cambierà Un allungamento dell'attesa alle pensiline di qualche minuto, come nell''......dei capigruppo ha stabilito che l'approvazione del calendario valesse anche come convocazione delle sedute delle Commissioni e del Consiglio e che solo in caso di unadell', sarebbe ... Variazione orario Palermo-Cagliari e Genoa-Frosinone Con l’arrivo delle festività anche la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di Autolinee Toscane prevederà modifiche ...Come consuetudine con l’arrivo delle Festività anche la programmazione dei servizi di Tpl prevederà una serie di modifiche e variazioni, parallelamente ai giorni di chiusura delle scuole. L’organizzaz ...