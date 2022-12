Ultime Notizie – Usa-Ucraina | Biden a Zelensky | “Con voi finché sarà necessario”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) “La leadership diha ispirato il mondo intero”. Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Joe, nella conferenza stampa alla Casa Bianca al termine del colloquio avuto con il presidente ucraino. Per il presidente americano, il popolo ucraino “ha dimostrato una determinazione incrollabile contro gli appetiti imperiali” della Russia. “Saremo con voi”, ha quindi assicurato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il presidente ucraino: 'Combattiamo contro un tiranno'. Il presidente Usa: 'La Russia usa l'inverno come un'arma'. Si tratta del primo viaggio all'estero dall'inizio della guerra per Zelensky