Stretta sulle password condivise | il piano di Netflix per il 2023

Money.it

Dal primo gennaio del 2023 verrà introdotta una, con l'obbligo di comunicare alcuni dati ... Una nuova norma che si affianca alla decisione della Corte di giustizia europearitenute ...Si chiedevano più soldi per il servizio civile e la cooperazione internazionale, unasui ... in grado di incamminarsistrade di un'economia diversa in cui tornino ad avere senso parole ... Stop alle partite in streaming, stretta sulle Iptv: ecco cosa sta per ... L'emorragia di utenti spinge il colosso californiano a correre ai ripari e a studiare un piano per monetizzare anche dagli abbonamenti coindivisi ...Le piattaforme che gestiscono gli affitti brevi dovranno comunicare i dati dei locatori all'Agenzia delle Entrate da gennaio: cosa cambia e perché si rischia il congelamento dei pagamenti.