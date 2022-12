Standing ovation per Zelensky al Congresso americano | ' L' Ucraina è viva e combatte'

Il Sole 24 ORE

Zelensky, accolto da una standing ovation e più volte interrotto dagli applausi, ha concetrato buona parte del suo discorso sugli aiuti che sono in corso di valutazione e che incontrano lo ...L'Ucraina non si arrenderà mai". È quanto ha promesso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky davanti al Congresso Usa riunito a camere congiunte, che lo ha accolto ieri con una standing ovation dopo l'incontro con il presidente americano Joe Biden. "La Russia" ha detto Zelensky "colpirà anche altri Paesi: se non la fermiamo adesso questi attacchi continueranno.