Salt Bae bannato dagli Us Open Cup la Coppa americana di calcio

(Di giovedì 22 dicembre 2022)Bae è statodai prossimi Usdidopo gli avvenimenti nella finale didel Mondo. Il cuoco ha avuto l’accesso al campo (la Fifa non ha chiarito come, tutti ipotizzano che abbia avuto un accredito da Infantino suo grande amico) ha addirittura preso in mano ladel mondo, ha infastidito i giocatori argentini, su tutti Messi, per farsi i selfie con loro che poi ha pubblicato sulle sue pagine social. Dopo le scene viste nello stadio della finale del MondialeBae è stato ufficialmenteUs, competizione nazionale statunitense alla pari dellaItalia. Gli organizzatori hanno voluto ufficializzare la loro posizione tramite un ...

Corriere della Sera

