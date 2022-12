Rovazzi hackerato? No | arriva un grande annuncio

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il profilo Instagram di Fabio? No, oggi la verità: è in arrivo un. Sono giorni ormai che in rete si parla della singolare gestione dell’account Instagram ufficiale di Fabio, che sembra essere impazzito. Si ipotizzava l’azione dolosa di un hacker ma non è così. Il profilo di Fabionon è stato. Dietro alle condivisioni fotografiche particolari di queste ultime ore c’è proprio lui, che ha in serbo per i suoi follower una bella sorpresa. Numerose le immagini condivise su Instagram da, tra coppie scoppiate e oggetti cari, ormai in disuso. Fanno capolino Totti e Ilary Blasi, con uno scatto nel giorno del loro matrimonio. Ci sono anche Al Bano e Romina Power e spunta una foto di ...