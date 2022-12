Rigassificatore Piombino | Tar Lazio respinge istanza sospensiva

Corriere della Sera

Il Tar del Lazio ha respinto l'istanza cautelare sospensiva presentata dal Comune di(Livorno) contro l'installazione delnel porto della città. Il ricorso era stato presentato dal sindaco Francesco Ferrari (Fdi) nei confronti della decisione del commissario ...Niente stop aldi. A un mese dal deposito del ricorso del Comune diil Tar del Lazio discute in udienza la richiesta di sospensiva e la boccia. Nessun motivo urgente per sospendere ... Piombino, rigassificatore a ostacoli: manca il giudice, decide il collegio "I paventati rischi per la pubblica incolumità correlati al rigassificatore risultano, allo stato, privi di attualità avuto riguardo al fatto che ...Il Governo aveva promesso opere compensative per il rigassificatore a Piombino ma non ci saranno. Avevano promesso opere compensative per il rigassificatore a Piombino ma non ci saranno, nonostante si ...