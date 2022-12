Qui non lo vogliamo | clamoroso | per Salt Bae finisce malissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Pur di farsi pubblicità,Bae ha attuato un pressing asfissiante su Leo Messi, fino a quando non è riuscito a ottenere una foto. Il comportamento del famoso chef ha fatto imbufalire mezzo mondo, innanzitutto perché è stato violato ogni protocollo e regola della Fifa:Bae non avrebbe mai nella vita dovuto ritrovarsi in campo durante i festeggiamenti dell'Argentina. Non solo è riuscito a entrare, ma ha anche tenuto in mano la Coppa del Mondo e disturbato vari giocatori. Il sospetto è che Gianni Infantino abbia permesso questo scempio. D'altronde il presidente della Fifa ha dimostrato di essere tutt'altro che un personaggio limpido: non è un mistero che Infantino eBae siano amici da diverso tempo. In questi giorni è stato rispolverato un video del 2019 in cui Infantino fa grande pubblicità allo chef: “È il numero ...