«Osceni i festeggiamenti di Martinez contro Mbappe» | la Francia indignata con gli argentini

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il presidente della federazione di calcio francese, Noel Le Graet, ha scritto al presidente della federazione argentina chiedendogli spiegazioni suidei giocatori dell’albiceleste. In particolar modo l’indignazione è dovuta verso il Dibu. Il portiere è ha schernito più volte Mbappé, prima negli spogliatoi quando è stato chiesto un minuto di silenzio per il giocatore del Psg e poi durante i, quando ha mostrato un bambola con la foto del francese. La Graet, in un intervista a Ouest-France ha dichiarato «Ho scritto al mio omologo della Federazione argentina, trovo questi eccessi anormali, nell’ambito di una competizione sportiva, e ho difficoltà a capire. Questo è troppo. Il comportamento di Mbappé è stato esemplare» La scherno da parte deglinon si è fermato solo a Mbappé. ...